Terrorismo, oggetti sospetti su volo Ryanair, arrestati due uomini. Uno è italiano (Di lunedì 31 agosto 2020) Terrorismo, allarme su volo Ryanair, arrestati due soggetti, uno è italiano. L’allarme scattato dopo il ritrovamento di oggetti sospetti sull’aereo. Indagini in corso. Paura all’aeroporto londinese di Stansted, dove la polizia anti-Terrorismo ha arrestato due uomini. Uno dei due soggetti è italiano. L’accusa è di reati terroristici. Polizia InghilterraAllarme Terrorismo su un volo della Ryanair L’allarme è scattato dopo che nel bagno del volo Ryanair partito da Vienna sono stati rintracciati degli oggetti ... Leggi su newsmondo

