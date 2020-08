Svezia, due 16enni violentati e seppelliti vivi in un cimitero: “Si sono rifiutati di comprare droga” (Di lunedì 31 agosto 2020) Svezia, 2 giovani seppelliti vivi in un cimitero Due sedicenni sono stati seppelliti vivi a Solna, a nord di Stoccolma, in Svezia, dopo essere stati rapiti e violentati da altri due giovani di 18 e 21 anni. Secondo le prime ricostruzioni le vittime si sarebbero rifiutate di acquistare la droga dai loro aguzzini e questi si sarebbero vendicati costringendoli a entrare in una fossa di un cimitero per poi sotterrarli. La tragica vicenda è stata riportata dal quotidiano svedese Aftonbladet. I due sedicenni sono stati salvati da un passante che ha sentito le loro urla disperate. La polizia è riuscita ad arrestare entrambi gli aggressori che si erano dati alla fuga. I due giovani aguzzini ... Leggi su tpi

AssuntaAccetto1 : RT @07Emmedi: Svezia: due immigrati torturano, stuprano due ragazzine minorenni in un cimitero che si sono rifiutate di comprare droga, poi… - MurphyCatRA : RT @07Emmedi: Svezia: due immigrati torturano, stuprano due ragazzine minorenni in un cimitero che si sono rifiutate di comprare droga, poi… - silvia40788958 : RT @07Emmedi: Svezia: due immigrati torturano, stuprano due ragazzine minorenni in un cimitero che si sono rifiutate di comprare droga, poi… - Pispao1 : RT @07Emmedi: Svezia: due immigrati torturano, stuprano due ragazzine minorenni in un cimitero che si sono rifiutate di comprare droga, poi… - TruthSeekerQ17 : RT @07Emmedi: Svezia: due immigrati torturano, stuprano due ragazzine minorenni in un cimitero che si sono rifiutate di comprare droga, poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia due Svezia, 16enni violentati e seppelliti vivi in un cimitero TPI Adolescenti torturati, stuprati e sepolti vivi al cimitero: «Non volevano comprare droga». Arrestati due giovani

Due adolescenti, entrambi 16enni, sono stati rapiti, aggrediti, torturati e stuprati, prima di essere sepolti vivi in una fossa all'interno di un cimitero. È accaduto a Solna, a nord di Stoccolma, in ...

Due iniziative del Comune di Macerata nel progetto Epic

1' di lettura 30/08/2020 - Nell’ambito del progetto Epic (European Practies for Integration and Care), che promuove lo scambio di buone pratiche nell’assistenza alternativa ai minori stranieri non acc ...

Due adolescenti, entrambi 16enni, sono stati rapiti, aggrediti, torturati e stuprati, prima di essere sepolti vivi in una fossa all'interno di un cimitero. È accaduto a Solna, a nord di Stoccolma, in ...1' di lettura 30/08/2020 - Nell’ambito del progetto Epic (European Practies for Integration and Care), che promuove lo scambio di buone pratiche nell’assistenza alternativa ai minori stranieri non acc ...