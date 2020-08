Spagna resta in deflazione ad agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Confermata la deflazione in Spagna ad agosto. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l’inflazione su base annuale è stimata a -0,5% rispetto al -0,6% di luglio, anche se il dato è lievemente superiore al consensus (-0,6%). L’indice dei prezzi al consumo su base mensile non registra variazioni dopo il -0,9% di luglio e risulta quindi superiore alle attese che indicavano un altro -0,9%. L’inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l’UE, dovrebbe registrare un decremento tendenziale dello 0,6%, in linea con le attese, a fronte del -0,7% precedente. Su base mensile è attesa pressoché stabile dal precedente -1,6%. Leggi su quifinanza

Casale, 31 agosto 2020 - A volte vince l’Amore. E’ successo a Casalpusterlengo dove, in occasione della sagra patronale e del concorso vetrine, il paziente 1 di Codogno ha rivolto il proprio sentito g ...

(Teleborsa) - Confermata la deflazione in Spagna ad agosto. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata a ...