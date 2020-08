Scuola, è caos riapertura. Oggi vertice decisivo su mascherine e trasporti (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – Oggi è la giornata decisiva per trovare la quadra in vista della riapertura della Scuola – domani 1 settembre i corsi di recupero, il 14 la ripresa delle lezioni (ma la data slitterà in alcune regioni). Nel pomeriggio amministrazioni locali e governo centrale si confronteranno sui nodi ancora da sciogliere, dai trasporti all’uso della mascherina. Intanto i presidi propongono una autocertificazione dei genitori per i minori, visto che allo stato attuale fare i tamponi a milioni di studenti è impraticabile. Altra proposta arriva dagli infermieri, che si propongono in 9mila per presidiare ogni plesso scolastico e verificare l’applicazione delle misure anti-coronavirus. La proposta dei presidi: “Autocertificazione dei genitori per gli studenti ... Leggi su ilprimatonazionale

Se l'anno scorso, prima della riapertura della scuola, i pensieri che accompagnavano genitori e ragazzi potevano essere quale zainetto scegliere, da quale agenda farsi accompagnare ogni giorno e come ...

Obiettivo 300mila tamponi al giorno: il piano di Crisanti

“Il ministro D’Incà e il sottosegretario Sileri mi hanno chiesto cosa fare per affrontare la nuova ondata di contagi-spiega Crisanti-. Ho dato il mio contributo di idee e loro mi hanno sollecitato a m ...

