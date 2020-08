Salvini arriva in città, Fumagalli, M5S,: 'Rispetti le regole e, per una volta, usi il buonsenso' (Di lunedì 31 agosto 2020) Lunedì 31 agosto è in programma la presentazione ufficiale della lista elettorale del MoVimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Silvio Fumagalli. La conferenza stampa, riservata solo ai ... Leggi su leccotoday

borghi_claudio : @atestaltasempre @Bidombi2 @mat_brandi Esatto. Questo era Sannicandro ieri (Sannicandro, non Berlino).… - matteosalvinimi : #Salvini: Bisogna controllare chi torna da Paesi stranieri a rischio, e bisogna controllare chi arriva con barchini… - repubblica : La lega si scopre sudista: 'Prima i campani'. E arriva Salvini - savioli_alberto : Quando cerchi di blandire l'interlocutore, ma poi ti arriva un mattone nei denti. #Tarquinio, direttore di… - Mdina1967 : RT @carlakak: La vigliaccata Piddina al M5S oggi arriva dal Capogruppo Marcucci: 'La Azzolina è insufficiente' Assumere 80.000 insegnanti… -