Roma. Prima litiga con una donna, poi rompe la porta a vetri del Commissariato e prende a pugni i poliziotti: arrestata (Di lunedì 31 agosto 2020) Una lite nata per motivi banali e poi sfociata in un’aggressione. Questo quanto raccontato da una 55enne romena agli agenti del Commissariato Prenestino e del Reparto Volanti accorsi in via Benedetto Torti a seguito di segnalazione al 112 NUE, che ha indicato ai poliziotti la responsabile H.I., 39enne moldava, anche lei in strada. LEGGI ANCHE: Ostia: l’astinenza dalla droga si fa sentire, 51enne distrugge l’appartamento della madre in cerca di soldi L’AGGRESSIONE AI poliziotti Quest’ultima, priva di documenti al seguito, è stata portata per una compiuta identificazione presso il Commissariato Casilino. La donna, tuttavia, per nulla collaborativa, durante il trasporto nella macchina d’istituto ha iniziato a prendere a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

