«Riva in the Movie»: l’Acquariva sbarca a Venezia con Pierfrancesco Favino (Di lunedì 31 agosto 2020) L’obiettivo è uno solo: solcare le acque dei canali veneziani per consegnare a un destinatario misterioso un altrettanto misterioso oggetto in mogano. A farsi carico della missione è Pierfrancesco Favino che, nel cortometraggio Riva in the Movie, che sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia il 4 settembre, salirà a bordo di un mitico Aquariva in una Venezia ancora assopita, rischiarata dalle prime luci dell’alba. Girato nella Serenissima, tra Piazza San Marco, il ponte di Rialto, il Lido e il Palazzo del Cinema, Riva in the Movie è un viaggio onirico e toccante, un meraviglioso inno alla potenza e alla meraviglia del cinema, sottolineata dalla voce narrante di Favino e dalle fantastiche musiche di Nino Rota. Leggi su vanityfair

Rivalevante : - NauticaReport : Riva In The Movie: il cortometraggio magistralmente interpretato da Piefrancesco Favino - YachtCl66966926 : RIVA IN THE MOVIE PIERFRANCESCO FAVINO ON RIVA AQUARIVA - EmanueleZenoni : RIVA IN THE MOVIE PIEFRANCESCO FAVINO ON RIVA AQUARIVA