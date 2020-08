Rete unica, ma a controllo pubblico e per il bene comune (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel 1922, quasi cent’anni fa, l’Italia era sorprendentemente all’avanguardia.In Francia circolavano 300mila autovetture, nel Regno Unito il doppio, nel nostro Paese appena 41.000, eppure si decise di costruire il primo asse viario maggiore al mondo, l’autostrada dei laghi: niente carri, carrozze o calessi, soltanto automobili, che potevano sfrecciare non soltanto incontro a un discutibile futurismo bensì verso un indifferibile futuro.Era presto, per l’autostrada, ma si decise di non attendere, si scelse di innovare, un po’ come se già nel 1995, con ben pochi utenti Internet che s’apprestavano ad adottare Windows 95, fortunato sistema operativo rilasciato nell’agosto di quell’anno, avessimo costruito una Rete unica pubblica in fibra ottica per connettere il Paese.La situazione delle ... Leggi su huffingtonpost

rafbarberio : #Patuanelli dice di voler far confluire nella #Rete unica #5G, #cloud e #server dì prossimità. Ma in #TIM il #Cloud… - marattin : In Italia la miglior cosa possibile è quasi sempre impossibile. Non ci si rende conto di quanto errori (fatti in p… - NicolaPorro : Il #Governo dà luce verde al primo step dell’operazione che dovrebbe portare alla rete unica Tim-Cdp. Dentro anche… - rafbarberio : @francesca_bria E le strutture dei Big Tech sostenute nel Cloud da AGID stanno divorando la sovranità digitale ital… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Rete unica, ma a controllo pubblico e per il bene comune -