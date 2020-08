REFERENDUM, PERCHÉ NO/-20. A qualcuno interessa ancora degli italiani all’estero? (Di lunedì 31 agosto 2020) Si potrebbe anche pensare: ma chi se ne frega degli italiani all’estero. E però, la legge gli riconosce il diritto di voto. Gli iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (Aire) sono circa 6 milioni: più del 10% della popolazione.Significa che il combinato disposto tra la legge costituzionale che taglia la rappresentanza parlamentare e la data scelta per il relativo REFERENDUM costituzionale mettono a serio rischio, per non dire che fanno venir meno, il diritto alla rappresentanza e quello all’elettorato passivo di più di un italiano su 10. Se la democrazia non è un’opinione, tutto ciò dovrebbe rappresentare un problema. Cominciamo dalla legge costituzionale. Se, al REFERENDUM, dovessero prevalere i Sì, la ... Leggi su huffingtonpost

