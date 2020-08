Perché dirò no al Referendum sulla riduzione del numero di parlamentari (Di lunedì 31 agosto 2020) Dirò no, in particolare perché al senato la riduzione degli eletti sarebbe tale da rendere praticamente non rappresentate le regioni meno popolose del Paese continuando a pensare questa camera unicamente in funzione di una rappresentanza politica e non territoriale (Senato delle regioni). Le circoscrizioni elettorali diventando più grandi, le campagne elettorali risulterebbero più onerose ed escluderebbero forze politiche più piccole e/o emergenti. Favorirebbero la crescita poi di un forte (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

