Panatta | «Per me chi nega la pandemia è solo un coglione»

La Stampa intervista Adriano Panatta. Ieri su Twitter si è scagliato contro i negazionisti che in Germania hanno manifestato contro le misure di sicurezza adottate per fronteggiare il Covid. «Ho visto le immagini da Berlino, con tante teste rasate e magliette discutibili, e ho proprio pensato: ma questi sono… scemi. Come si fa a negare l'evidenza? Ci siamo già dimenticati i camion che portavano via le bare dalle zone rosse? Per me chi nega la pandemia è solo un coglione». E aggiunge: «Io le immagini degli ospedali assediati non le dimentico. Figuriamoci poi se sono contro la libertà di scendere in piazza e protestare. In questo caso però la sola libertà che vedo è quella di dire cazzate.

