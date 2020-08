Numeri confortanti dal Mef. Le entrate tributarie mostrano un andamento superiore alle attese. Gualtieri: “Auspichiamo un forte rimbalzo del Pil nel terzo trimestre” (Di lunedì 31 agosto 2020) I dati provvisori sulle entrate tributarie, acquisiti al 20 agosto, mostrano, secondo quanto riferisce il Mef, “un andamento superiore alle attese e una situazione complessiva in via di miglioramento per l’economia italiana”. Nel mese di agosto 2020 si è infatti registrato “un rialzo del 9% delle entrate versate dai contribuenti con il modello F24 rispetto allo stesso mese del 2019, sostenuto dal buon andamento dell’Irpef e dell’Ires versate in autoliquidazione”. I dati di gettito delle imposte versate in autoliquidazione, ancora provvisori ma riallineati per tener conto delle diverse tempistiche di versamento nei due anni considerati, mostrano infatti “una crescita ... Leggi su lanotiziagiornale

