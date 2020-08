Mtv Video Music Awards 2020: trionfa Lady Gaga (Di lunedì 31 agosto 2020) Lady Gaga dominatrice assoluta degli Mtv Video Music Awards 2020. A The Weeknd, che ricorda Jacob Blake, il premio per il Video of the year Appariscente, spettacolare e d’impatto. La stella degli Mtv Video Music Awards 2020 è stata sicuramente Lady Gaga. La cantante, tra i performer nella serata di premiazioni che si è tenuta nella notte del 30… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

IlContiAndrea : Anche #MileyCyrus ipnotizzante #Vmas - team_world : Ieri sera a New York si sono tenuti gli MTV #VMAs Tra i tanti premiati anche Lady Gaga, i CNCO, The Weeknd, i BTS… - mtvitalia : Abbiamo un messaggio speciale da parte dei @BTS_twt ?? Non perderti i #VMAs in diretta dagli Stati Uniti la notte… - stella7815 : #LadyGaga trionfa agli MTV video music awards indossando cinque #mascherine diverse per tutto il tempo, probabilmen… - V_iola7 : RT @btshouse_ita: I @BTS_twt vincono Best Pop ai #VMAs 2020 ?? ???: Wow! Grazie mille per il Best Pop ai VMA! ??: Ne siamo veramente onorati… -