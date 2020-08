L’indiscrezione: Tonali-Milan, ultimi dettagli con l’agente entro stasera. Poi il via libera di Cellino (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi era il giorno giusto per gli accordi definitivi tra Beppe Bozzo, avvocato di Tonali, e il Milan. I contatti stanno andando avanti in modo proficuo, possibile che tra poco l’agente vada a Casa Milan ma potrebbe non essere necessario. L’accordo con il Milan va solo ratificato, cinque anni di contratto con una base fissa superiore ai due milioni a stagione e non troppo lontano dai due milioni e mezzo più bonus. Subito dopo si aspetterà il rientro di Cellino, presidente del Brescia, che ha trascorso il fine settimana a Londra per gli accordi definitivi. Il Milan pagherà circa 38 milioni per il cartellino tra prestito oneroso (circa dieci milioni) e tutto il resto. La percentuale su futura vendita, se dovesse essere inserita, dovrebbe ... Leggi su alfredopedulla

