La classe degli asini, Insinna prof alla Attimo fuggente. Incontrada: ‘Mi sento responsabile’ (Di lunedì 31 agosto 2020) C’era una volta, negli anni Sessanta, un’Italia che non permetteva ai bambini con problemi, fisici o psicologici, di frequentare la scuola insieme agli altri. Dovevano essere chiusi in classi pensate appositamente per loro, le classi differenziali. Le classi degli asini, come venivano comunemente chiamate. C’era una volta anche un’insegnante, Mirella Antonione Casale, che madre di una bambina disabile, si è resa conto dell’ingiustizia di quella legge e si è battuta con tutte le sue forze perché ne venisse fatta un’altra, diversa. A raccontare la sua storia romanzata è La classe degli asini, il film tv che Rai1 propone lunedì 31 agosto in prima serata. Prodotto da Rai Fiction e 11 Marzo film e diretto da Andrea Porporati, il film ... Leggi su tvzap.kataweb

Capezzone : +++Supersintesi. Tema: “human factor”+++ “Prima classe ma è uno sballo...La vita di prima mi puzza di vecchio” (cit… - erpedrini : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… - ileanariparbel6 : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… - stefaniaoffici1 : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… - RoxLory : RT @mariogiordano5: Oggi il Corriere anticipa il piano degli scienziati per la scuola: 'In classe senza mascherina'. Anche Repubblica antic… -