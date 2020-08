Inter, domani Hakimi e Nainggolan ad Appiano: per loro subito il tampone (Di lunedì 31 agosto 2020) I primi giocatori dell’Inter pronti a varcare i cancelli di Appiano Gentile Da domani primi arrivi ad Appiano Gentile dove sarà giornata di tamponi per Radja Nainggolan – che rientra dal prestito al Cagliari – e soprattutto per Hakimi che inizierà così a prendere confidenza con l’ambiente nerazzurro in attesa del ritiro previsto dal 7 settembre. “E’ previsto il tampone per Nainggolan, che rientra dal prestito al Cagliari, e per Hakimi: entrambi anticipano quindi la ripresa degli allenamenti. Per Nainggolan è in corso la trattativa tra Cagliari e Inter ma la prima offerta del club rossoblu sarebbe stata respinta” (fonte: ... Leggi su intermagazine

