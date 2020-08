Inflazione, recupero ad agosto con vacanze ma conferma scenario deflattivo (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – agosto positivo per l’Inflazione che registra la consueta accelerazione congiunturale per effetto di fattori stagionali, legati alle vacanze estive, ed anche per la riapertura di gran parte delle attività legate alla filiera dei servizi turistici dopo il lockdown. Ciononostante, per alcuni comparti dei servizi legati ai trasporti, la crescita dei prezzi risulta inferiore a quella dello scorso anno, determinando uno scenario generalmente deflattivo per il quarto mese consecutivo. E’ quanto rileva l’Istat nell’ultimo rapporto mensile, da cui emerge che i prezzi al consumo ad agosto registrano un aumento dello 0,3% su base mensile e una diminuzione dello 0,5% su base annua (-0,4% il mese precedente). In un quadro che vede ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Agosto positivo per l'inflazione che registra la consueta accelerazione congiunturale per effetto di fattori stagionali, legati alle vacanze estive, ed anche per la riapertura di gran pa ...

