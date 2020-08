Il principe Harry, felice di crescere Archie in America: «È la nostra priorità» (Di lunedì 31 agosto 2020) Harry d’Inghilterra è felice. Perché nella villa da 14 milioni di dollari di recente acquistata a Santa Barbara, c’è un giardino dove il piccolo Archie, 15 mesi, può scorazzare all’aria aperta: «Non vedo l’ora di insegnargli a giocare a rugby», ha detto il principe durante una video apparizione in occasione del 125esimo anniversario della Rugby Football League. «Però ho bisogno di mini palle che al momento risultano introvabili», ha aggiunto. Harry, patrono dal 2016 della britannica Rugby Football Union, ha sempre amato il rugby. E anche ora che vive in America con la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie, l’antica passione non lo ha abbandonato. Tanto che non vede l’ora di trasmetterla al figlio. https://twitter.com/TheRFL/status/1299678187144839169 Leggi su vanityfair

MajestyCatsy : Harry Potter e Il Principe Mezzosangue - oslaz : Coronavirus: il principe Harry non può rientrare a casa - oslaz : Coronavirus: il principe Harry non può rientrare a casa - CrestaLaila : Meghan Markle elogia Harry: 'È femminista' - frank9you : #staseraitalia c'è anche il principe Harry,com'è invecchiato -

Ultime Notizie dalla rete : principe Harry Henry Morley, il sosia del principe Harry che non lavora più dopo la Megxit Vanity Fair Italia Il principe Harry, felice di crescere Archie in America: «È la nostra priorità»

Harry d’Inghilterra è felice. Perché nella villa da 14 milioni di dollari di recente acquistata a Santa Barbara, c’è un giardino dove il piccolo Archie, 15 mesi, può scorazzare all’aria aperta: «Non v ...

Il principe Carlo non userà mai più pubblicamente questa frase

Il principe Carlo si starebbe preparando a diventare re, sebbene non vi sia certezza sulla sua eventuale, imminente incoronazione. Alla soglia dei 72 anni, potrebbe passare alla storia come il sovrano ...

Harry d’Inghilterra è felice. Perché nella villa da 14 milioni di dollari di recente acquistata a Santa Barbara, c’è un giardino dove il piccolo Archie, 15 mesi, può scorazzare all’aria aperta: «Non v ...Il principe Carlo si starebbe preparando a diventare re, sebbene non vi sia certezza sulla sua eventuale, imminente incoronazione. Alla soglia dei 72 anni, potrebbe passare alla storia come il sovrano ...