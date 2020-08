Ha un malore alla guida, urta auto davanti e muore (Di lunedì 31 agosto 2020) Un uomo di 74 anni è deceduto questa mattina, alle 12 circa, probabilmente a causa di un malore, mentre era alla guida della sua auto, una Renault Laguna. L'uomo stava percorrendo via Tiburtina, all'altezza di via Marco Simone quando si è sentito male e ha urtato un altro veicolo, una Renault Twingo. Il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto le pattuglie del IV gruppo Tiburtino della Polizia locale di Roma Capitale. Leggi su iltempo

ottopagine : Battipaglia: malore alla guida, muore un anziano #Battipaglia - occhio_notizie : ???? Battipaglia, malore alla guida e finisce contro le auto in sosta: morto un uomo - Italo23661790 : @CuccioloWS Non scrivete il nome di quel nobile italiano che fu Fabrizio Quattrocchi, per favore alla feccia sinist… - messveneto : Stroncato da un malore mentre è alla guida della sua auto: ecco chi è la vittima dell'incidente stradale - AmoBergamo : #Bergamo Roncola: muore per un malore di fronte alla moglie tetraplegica -

Ultime Notizie dalla rete : malore alla Veglie, malore alla guida: uomo ritrovato in auto senza vita TeleRama News Pesaro, muore a 18 anni dopo un malore in casa

Gradara (Pesaro-Urbino), 31 agosto 2020 - Aveva 18 anni, originario di Rimini. Lo hanno rinvenuto rantolante nel letto dove dormiva, a Gradara, a casa di una sua amica. Che ha chiamato i soccorsi. Il ...

Tragedia in via Tiburtina, all’altezza di via Marco Simone. Un uomo di 74 anni è morto intorno alle 12 di lunedì 31 agosto, probabilmente colto da malore. Secondo la ricostruzione del IV Gruppo Tiburt ...

