Gli insulti omofobi al ministro tedesco che va a parlare con i negazionisti (Di lunedì 31 agosto 2020) Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn è stato attaccato con insulti e sputi, domenica sera, durante un incontro pubblico a Bergisch Gladbach. Lo riporta, fra gli altri, il Rheinische Post di oggi, con il quale il ministro ha commentato l’episodio. Spahn will mit Demonstranten diskutieren. Die brüllen ihm „Du schwule Sau“ entgegen. Widerliche Vollidioten. Damit haben sie jeden Anspruch, am Diskurs teilzunehmen, verwirkt. https://t.co/hDASBc8dET — Lennart Pfahler (@LennartPfahler) August 30, 2020 “Dobbiamo cercare il dialogo con quelli che sono scontenti della nostra politica. La società rimane coesa soltanto se si continua a parlare gli uni con gli altri”, ha affermato. “Il dibattito fa parte della democrazia, ma questa può ... Leggi su nextquotidiano

