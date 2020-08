Formula 1, orari e info streaming del GP d’Italia (Di lunedì 31 agosto 2020) orari e info streaming del GP d’Italia 2020, ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. MONZA – Formula 1, orari e info streaming del GP d’Italia 2020. Ottavo appuntamento della stagione a Monza con la Mercedes che arriva nella città lombarda con i favori del pronostico. Si prospetta una sfida tra la scuderia campione del mondo e la Red Bull con la Ferrari che sarà chiamata all’ennesima gara in difesa con l’obiettivo che sembra essere quello di arrivare a punti. Il flop del Belgio dovrà portare la Rossa a ripartire da zero dalla prossima stagione, con le gare di questo 2020 che serviranno come indicazioni per cambiare. Leclerc e Vettel chiamati al ‘miracolo ... Leggi su newsmondo

infoitsport : Formula 1: gli orari delle repliche del GP di Spa in Belgio - sportli26181512 : Formula 1: gli orari delle repliche del GP di Spa in Belgio: Tappa numero sette della stagione 2020, la Formula 1 è… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: F1, oggi GP del Belgio a Spa: orari tv e ultime news sulla gara #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgiumGP - infoitsport : Formula 1 oggi, dove vedere il GP Belgio 2020 di Spa in tv e in streaming: gli orari - JanushOpi : RT @SkySportF1: F1, oggi GP del Belgio a Spa: orari tv e ultime news sulla gara #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgiumGP -