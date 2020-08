“E allora le Foibe”? Se Fusaro cade vittima del suo stesso benaltrismo (Di lunedì 31 agosto 2020) Uno spettro si aggira per i social network, lo spettro del benaltrismo. Espediente molto usato in rete, il trucco della dialettica benaltrista è semplice: spostare sempre il fulcro del discorso creando una nebbia fitta di senso che impedisce l’argomentazione. Gli esempi sono innumerevoli: mi dici che sei contrario al taglio delle tasse, io ti dico che sei comunista, hai un sentimento di pietà per i profughi che arrivano in condizioni disperate in Italia, io ti ricordo dei terremotati italiani che non hanno ancora una cosa e via dicendo. Una tecnica che ha molti maestri (soprattutto a destra) e che viene usata massicciamente anche da Diego Fusaro. Il provocatorio filosofo, sedicente “gramsciano”, che non esita a flirtare con l’estrema destra di CasaPound e fondare il movimento sovranista Vox Italia, questa ... Leggi su giornalettismo

