Due bambine, un terremoto e una lettera (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci sono storie che sopravvivono al tempo, storie che aspettano solo di essere raccontate, nascoste nei meandri polverosi della memoria, o semplicemente in qualche cassetto di una libreria che nemmeno sapevi di avere, in una soffitta abbandonata o nel comodino della nonna, e che cominciano così: “Ciao Irene sono Cristina, la tua vicina di paese, volevo farti conoscere una storia, siamo nel 1976, il 6 maggio, durante il terremoto in Friuli, c’è una lettera ritrovata durante il lockdown, la ricerca nei social di questa bambina, e oggi la partenza per conoscerci. Vorrei tanto che la raccontassi, sono giorni di emozione, quelle che sai raccontare come fossi la protagonista, perché tu le vivi…” Potevo tirarmi indietro? In esclusiva per le lettrici di DiLei la storia di Cristina e Antonella. 6 maggio 1976 Come in ... Leggi su dilei

