“Dovevo farlo!”. Tiziano Ferro dal cuore immenso. Il suo bellissimo gesto è un inno all’amore (Di lunedì 31 agosto 2020) Splendido gesto di Tiziano Ferro a pochi giorni dalla morte del suo amatissimo cane Beau. Il cantante di Latina ha salutato per l’ultima volta il doberman adottato nell’aprile scorso con un messaggio straziante. Queste le sue parole per l’amico a quattro zampe scomparso: “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi anni della sua vita ma quanto amore, quanto amore”. E poi aveva aggiunto: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. I fan gli avevano subito mostrato affetto e vicinanza: “Mi dispiace troppo Tiziano, ti abbraccio forte”, “Le hai regalato i mesi ... Leggi su caffeinamagazine

baynyasmine : però dovevo farlo mi ammazza troppo that's Me i am fucking sensitive - burgerlover6942 : niente regà dovevo farlo perchè questo scontro è esilarante - drunknwastedd : tyler ti chiedo perdono ma dovevo farlo - LisaLisa_____ : L’ho visto da rina e dovevo farlo. Noto un certo pattern. (Bepo c’è perché sono io internamente) - sara26170532 : DANI SCUSA MA DOVEVO FARLO AHAHAHAHAH TI AMO @obli0 -

Ultime Notizie dalla rete : “Dovevo farlo” Mario Donatone: ricordando “Il Padrino III” ciociariaoggi.it