Diasorin rimbalza in Borsa grazie a ricoperture (Di lunedì 31 agosto 2020) (TeleBorsa) – Seduta decisamente positiva per Diasorin, che tratta in rialzo del 3,64% grazie ad alcune ricperture dpo la performance negativa della scorsa settimana. Il titolo nell’ultimo periodo ha risentito della concorrenza sui tast anti-Covid, in particolare la scorsa settimana dell’OK della FDA al test super veloce dell’americana Abbott Laboratories. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend dell’azienda produttrice di apparati diagnostici rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Analizzando lo scenario di Diasorin si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del ... Leggi su quifinanza

Borsa: Europa fiacca dopo Wall street, Milano -0,5%

(ANSA) – MILANO, 31 AGO – Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l’avvio incerto di Wall street: con Londra chiusa per festività, Milano mostra l’indice Ftse Mib in calo dell ...

(ANSA) – MILANO, 31 AGO – Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio incerto di Wall street: con Londra chiusa per festività, Milano mostra l'indice Ftse Mib in calo dell ...