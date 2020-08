Covid, a Ciampino due casi. Record storico a Fiumicino: per la prima volta zero positivi con i test rapidi (Di lunedì 31 agosto 2020) Due i nuovi casi positivi di individuati all'Aeroporto di e si tratta di un cittadino residente a Pesaro e uno Iraniano di rientro dalla Grecia. Invece 'per la prima volta sui test rapidi all'... Leggi su leggo

