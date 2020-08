Coronavirus, la Campania proroga al 10 settembre le norme sul controllo dei rientri (Di lunedì 31 agosto 2020) La Campania proroga al 10 settembre le misure di controllo sui viaggiatori di rientro da estero e Sardegna: lo ha disposto il presidente Vincenzo De Luca con un'ordinanza appena firmata. La... Leggi su ilmattino

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,2% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: 'Contagi in Campania legati per 90% a rientri' - fanpage : #Covid19, la Campania supera la Lombardia per numero di contagi #31agosto - zazoomblog : Coronavirus in Campania De Luca firma una nuova ordinanza - #Coronavirus #Campania #firma #nuova - Brigatafolgore : Hai proprio la faccia come le chiappe,parli proprio tu,il CAZZARO dei noi altri..uno che doveva spaccare il mondo,e… -