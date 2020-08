Coronavirus: Colombia, oltre 8.000 casi e 300 morti in 24h (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - La Colombia ha registrato 8.024 casi di Coronavirus e 300 morti nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I dati portano il ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Messico ha registrato ieri 4.129 casi di coronavirus e 339 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I dati portano il bil ...

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La Colombia ha registrato 8.024 casi di coronavirus e 300 morti nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I dati portano il ...

