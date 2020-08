Claudio Bisio: “La mia mamma morta durante il lockdown, non so se per covid. Volevo restarle accanto” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 4 aprile, in pieno lockdown, Claudio Bisio ha dovuto affrontare un grave lutto, quello della madre 91enne. “Un’esperienza drammatica”, come ha sottolineato l’attore a Il Corriere della Sera. “Per me la pandemia è stato un momento molto difficile. – ha affermato – Non so come spiegarlo, ma è così. Il 4 aprile è venuta a mancare mia madre. Aveva più di 90 anni e non saprò mai le cause della sua morte. Se era malata di covid? Questo ancora non lo so”. Purtroppo per Bisio era necessario, per motivi precauzionale, attuare il distanziamento fisico. “Non mi potevo avvicinare a lei. Volevo comunque restare al suo fianco. Ho indossato guanti e mascherina per proteggere lei e me stesso. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Claudio Bisio: “La mia mamma morta durante il lockdown, non so se per covid. Volevo restarle accanto”) Playhitmus… - Italia_Notizie : Bisio ricorda la morte della madre: 'Non potevo nemmeno abbracciarla' - paoloangeloRF : Bisio: «Tristi i posti vuoti a teatro, ma abbiamo riscoperto pazienza e recite in cortile» - - zazoomblog : Coronavirus Claudio Bisio racconta il drammatico addio alla madre - #Coronavirus #Claudio #Bisio #racconta - infoitcultura : Claudio Bisio e la morte della madre: «Gli ultimi incontri con guanti e mascherina, senza poterla abbracciare» -