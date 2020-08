Calciomercato Napoli, si pensa ad Adam Ounas come contropartita per arrivare a Jeremie Boga (Di lunedì 31 agosto 2020) Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira ha parlato del mercato azzurro nel corso della trasmissione Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. “Ancelotti, ora mister dell’Everton, ha chiesto Allan e James Rodriguez. Il primo lo ha allenato a Napoli e ne è rimasto favorevolmente impressionato. Arek Milik? La sua volontà sarà predominante. C’è una svolta. Il ragazzo però si sta aprendo alla Roma dopo le perplessità avanzate in passato. La Juventus ha mollato la presa sul polacco”. “Per Pirlo, Arek Milik viene dopo Dzeko e Suarez. Boga? Il Napoli ha proposto Ounas come contropartita, calciatore molto gradita da Roberto De Zerbi. Il Sassuolo valuta ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | E' fatta per la cessione di #Allan all'#Everton - DiMarzio : #Veretout il profilo ideale, ma non solo #Calciomercato #Napoli: le ultime - SkySport : Napoli-Zielinski, ufficiale il rinnovo fino al 2024 - calciomercato_m : MERCATO - Scotto: 'La Roma ha chiesto Meret al Napoli, anche in prestito, no del club azzurro'… - Diego31883 : RT @scottotweet: La #Roma ha chiesto di nuovo #Meret al #Napoli nell'affare #Milik, anche in prestito. Arrivato il no del club azzurro. La… -