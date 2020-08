Cairo: «Cederò il Torino a chi farà meglio di me» (Di lunedì 31 agosto 2020) Cairo cessione Torino – Il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervistato da Repubblica in occasione del 15esimo anniversario dall’acquisizione della società granata, è tornato a parlare delle voci su una possibile cessione del club, con un pensiero anche sulla prossima stagione, per la quale ha scelto Giampaolo come guida tecnica della squadra. «Sono molto legato … L'articolo Cairo: «Cederò il Torino a chi farà meglio di me» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

