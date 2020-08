Bonus matrimonio: due regioni finanziano i neo-sposi (Di lunedì 31 agosto 2020) Il decreto rilancio prevedeva un Bonus matrimonio da utilizzare per il rimborso di alcune spese effettuate per l’organizzazione delle proprie nozze, tuttavia non è stato approvato ed alcune regioni hanno deciso di attingere dai propri fondi. Anche la Sardegna, infatti, ha deciso di unirsi alla Puglia per erogare il “Bonus matrimonio”, un incentivo che sarà erogato alle coppie che scelgono di convolare a nozze nella regione. Lo scopo non è solo quello di incentivare i rientri nella regione, e spingere le persone a costruire il proprio nucleo familiare nel luogo di provenienza, ma anche quello di riattivare la filiera dei matrimoni, un settore comprendente diversi professionisti (dai fiorai ai fotografi, passando per i ristoratori ecc.) tutti colpiti dalla ... Leggi su quotidianpost

