Bahey el-Din Hassan: dopo l’esilio, 15 anni di carcere per il più noto difensore dei diritti umani in Egitto (Di lunedì 31 agosto 2020) Bahey el-Din Hassan meriterebbe un premio internazionale per tutto quello che ha fatto in favore dei diritti umani, cui ha dedicato una vita intera, come ricorda chi lo conosce bene in questo articolo. Invece, alla “condanna” dell’esilio forzato, il 25 agosto la quinta sezione del tribunale antiterrorismo del Cairo ha aggiunto una condanna reale a 15 anni di carcere per accuse del tutto false di “offesa al potere giudiziario” e “diffusione di notizie false tramite i social media che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica e il benessere pubblico”. Le “notizie false” erano un paio di tweet sulle violazioni dei diritti umani in Egitto. La Procura speciale per la sicurezza dello ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lo storico attivista egiziano Bahey el-Din Hassan, attivo fin dagli anni ’80 e fondatore del Cairo Institute for Human Rights Studies, è stato condannato ieri in contumacia a 15 anni di prigione con l ...

Il 25 agosto la quinta sezione del tribunale antiterrorismo del Cairo ha condannato il difensore dei diritti umani in esilio Bahey el-Din Hassan a 15 anni di carcere per le false accuse di “offesa al ...

