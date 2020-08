Ultime Notizie Roma del 30-08-2020 ore 08:10 (Di domenica 30 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio lieve calo dei contagi da covid 1444 nelle Ultime 24 ore una sola vittima dopo le 9 di venerdì nuovo record di tampone che aspira quota 100.000 in un giorno protezione civile e regioni Lazio e Sardegna stanno allestendo un ponte navale per far rientrare dall’isola 300 turisti positivi al Virus questo mentre Flavio Briatore lascia al San Raffaele per continuare la quarantena a casa di Daniela Santanchè a Milano e Vittorio Sgarbi Lancia una provocazione come sindaco di Sutri propone di multare chi esce casa con la mascherina il maltempo sta sferzando il nord Italia un uomo è stato travolto da un torrente in piena nel varesotto mentre nel Cremonese sono cadutidi grandine grandi come uova il vento è stato ... Leggi su romadailynews

