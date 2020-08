Ufficiale: Doherty al Tottenham (Di domenica 30 agosto 2020) Matt Doherty giocherà con José Mourinho. Il terzino destro irlandese firma per il Tottenham per le prossime quattro stagioni come annunciato dal Twitter del club inglese. We are delighted to announce the signing of @mattDoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2020 Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

