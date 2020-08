Troppi incendi, il comune di Agerola chiude il “Sentiero degli Dei” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAgerola (Na) – Troppi incendi negli ultimi giorni lungo il “Sentiero degli Dei” il comune di Agerola è costretto a chiudere il percorso mozzafiato che attraversa la costiera Amalfitana e Sorrentina. Un ennesimo scempio, quello dei roghi dolosi registrati negli ultimi giorni sulla parte alta di Positano e Praiano, messo in atto in uno dei luoghi più suggestivi al mondo per gli amanti delle escursioni e non solo. Il sentiero che percorre i Monti Lattari è infatti una delle mete più ambite per gli amanti della natura che da ogni parte del globo raggiungono la Costiera per immergersi nel panorama che offre spunti di grande bellezza naturalistica, con vista anche sull’isola napoletana di Capri. Ma ... Leggi su anteprima24

