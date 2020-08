Trieste, in tredici violano la quarantena per il coronavirus: denunciati (Di domenica 30 agosto 2020) Scatta la denuncia per tredici persone che a Trieste nella giornata di sabato sono state fermate in giro per la città indisturbate nonostante dovessero trovarsi a casa in isolamento perché soggetti alla quarantena per via di un contagio da coronavirus. La squadra volante della Questura ha denunciato questi soggetti in seguito ai maxi controlli che hanno portato anche ad altre multe e denunce per violazioni delle disposizioni governative e regionali. Leggi su sportface

Qualcuno l’ha mai chiamata Aurelio? «Sì, mia mamma quando mi voleva menare». Peraltro, fu lei a ribattezzarla Cochi. «Ha cominciato a chiamarmi così da quando sono nato, perché diceva che assomigliavo ...

Cochi Ponzoni: “Io e Renato Pozzetto non abbiamo mai litigato”

Cochi Ponzoni, grandissimo artista in coppia con Renato Pozzetto (qui l'intervista di Fanpage.it per i suoi 80 anni) per una carriera lunga una vita, si è raccontato al Corriere della Sera in una inte ...

Qualcuno l'ha mai chiamata Aurelio? «Sì, mia mamma quando mi voleva menare». Peraltro, fu lei a ribattezzarla Cochi. «Ha cominciato a chiamarmi così da quando sono nato, perché diceva che assomigliavo ...