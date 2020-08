Tragedia in campeggio: albero si abbatte su tenda, muoiono sorelle di 3 e 14 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Dramma in un campeggio in provincia di Massa-Carrara. In mattinata una tromba d’aria ha colpito il campeggio Verde Mare ed ha sradicato un pioppo di 4 metri e mezzo che si è abbattuto su una tenda, uccidendo una bambina di 3 anni. Una Tragedia immensa legata al maltempo che sta colpendo tutto il nord Italia … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

