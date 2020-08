Traffico Roma del 30-08-2020 ore 14:30 (Di domenica 30 agosto 2020) Luceverde Roma una buona domenica e Ben ritrovati all’ascolto in a studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale a Trastevere nella zona di Porta Portese Ci sono rallentamenti per un incidente in Viale delle Mura Portuensi all’altezza di piazzale di Porta Portese in Piazza Santa Maria Maggiore questa sera alle 21 sino alla mezzanotte del Miracolo della Madonna della Neve a partire dalle 19 verranno chiuse al Traffico Piazza Santa Maria Maggiore via esquilino via Liberiana via Carlo Alberto e via Merulana inviate anche le linee bus di zona per quanto riguarda il trasporto pubblico a causa di un guasto tecnico alla stazione Trastevere limitato il servizio della linea tram numero 8 sostituito da bus nella tratta Stazione Trastevere Casaletto per i dettagli di queste altre notizie potete ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 30-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Maxi-incendio sul Grande Raccordo Anulare/ Roma, tratto chiuso e traffico paralizzato

Dal 31 agosto torna la ZTL in centro. Confesercenti "Raggi vuole la fine del commercio"

Da lunedì 31 agosto i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere torneranno attivi secondo gli orari consueti. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di ...

