Scuola, poca fiducia nella Azzolina. Aumentano le Regioni che vogliono posticipare la riapertura (Di domenica 30 agosto 2020) C’è un clima di sfiducia intorno alla ministra Azzolina in vista della ripresa della Scuola. Malumori nel Pd e tra i Presidenti di regione che si muovono in ordine sparso. Parte del Pd sembrerebbe non avere piena fiducia nel lavoro della ministra Lucia Azzolina in vista della ripresa della Scuola. Seguendo le orme di Salvini, Andrea Marcucci aveva fatto sapere di considerare insufficiente il lavoro svolto dalla Azzolina. La numero uno del Ministero dell’Istruzione si è difesa ai microfoni dei telegiornali ricordando come la partita della Scuola non interessi solo il suo Ministero, ma tutto il governo. “La riapertura della Scuola è una partita che riguarda tutto il ... Leggi su newsmondo

Maria Montessori, la visionaria d'Europa che ha rivoluzionato la scuola e sosteneva i diritti delle donne

L'abbigliamento elegante, a ribadire che la volontà di entrare in un mondo maschile non implicava il rifiuto della femminilità. Il passo lento ma sicuro, sfilando davanti ai compagni, costretta, in qu ...

Lecco, le sorelle terribili: botte, insulti e fuga, incastrate dai video

Solo pochi giorni fa in Brianza un 65enne è finito in coma in ospedale dopo aver picchiato la testa per una caduta a terra provocata da un pugno in pieno volto durante una lite con un giovane ...

