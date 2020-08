Salto con gli sci, Nazionale maschile e femminile in ritiro tra Tarvisio e Planica (Di domenica 30 agosto 2020) I gruppi maschile e femminile della Nazionale Italiana di Salto con gli sci saranno impegnati, da lunedì 31 agosto e venerdì 4 settembre, in un raduno tra Tarvisio e Planica. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato la squadra femminile composta da Manuela Malsiner, Lara Malsiner, Jessica Malsiner e Martina Ambrosi. Nello staff ci saranno anche l’allenatore responsabile Andreas Felder e il tecnico Sebastian Colloredo. Nelle stesse località saranno impegnati anche le squadre maschili A, B e interesse Nazionale con Alex Insam, Daniel Moroder, Francesco Cecon, Mattia Galiani, Andrea Campregher e Giovanni Bresadola, seguiti dagli allenatori Zeno di Lenardo e Andrea Morassi. Leggi su sportface

