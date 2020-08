Nek si scusa dopo le polemiche sulla serata al Twiga: 'Ho commesso una leggerezza' (Di domenica 30 agosto 2020) In una serata privata al Twiga a Marina di Pietrasanta, Nek aveva cantato davanti a diverse persone senza mascherine e senza rispetto del distanziamento sociale. Il video che riprendeva alcuni momenti ... Leggi su tgcom24.mediaset

Nek si scusa dopo le polemiche sull’esibizione al Twiga, scatenate dall’assembramento degli eventi alla cena privata che si è tenuta presso lo stabilimento di Marina di Pietrasanta, tra i cui soci si ...Ha scelto le storie di Instagram per lanciare il suo messaggio Filippo Neviani, in arte Nek. “Mi sono preso qualche tempo per rispondere con la calma necessaria su quello che è successo, perché non vo ...