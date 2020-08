Milan, Ibrahimovic è tornato: “qui mi sento a casa, ora porto la squadra dove merita” (Di domenica 30 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic atterra a Linate nella notte italiana, fresco di rinnovo di contratto con il Milan. L’attaccante svedese si dovrà sottoporre a tampone e, se risulterà negativo, potrà unirsi ai compagni. Ai giornalisti ha subito rilasciato parole di fuoco dicendosi pronto a riportare il Milan dove merita: “sono molto felice, finalmente è tutto ok. Torno dove mi sento a casa, ora bisogna lavorare e continuare così per portare più risultati. Non sono qui per fare la mascotte ma per portare risultati, aiutare la squadra, il club, tutti. Dobbiamo riportare il Milan dove merita di essere. Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto bene ma non abbiamo vinto niente. ... Leggi su sportfair

AntoVitiello : #Ibrahimovic ai social del #Milan: 'Sono felice, finalmente sono a casa. Sono qui per portare risultati non per fare da mascotte' - DiMarzio : 'Non sono qua per essere una mascotte' Le parole di #Ibrahimovic ?? - AntoVitiello : Lo sbarco di #Ibrahimovic a Linate. Lunedì la firma sul rinnovo di un anno. #Milan #calciomercato @TRolfi… - Fantacalciok : Milan, Ibrahimovic: “Riscaldamento finito, tempo di portare risultati” - thatsconte : #Rangnick: '#Ibrahimovic? Il valore si crea, non si compra. I calciatori vanno presi da sconosciuti' #SpazioMilan… -