Mattarella, La Stampa: “Se vince il Sì Salvini gli chiederà di sciogliere il Parlamento” (Di domenica 30 agosto 2020) Mattarella vigila sulle prossime elezioni. Secondo un retroscena de La Stampa dopo il referendum del 20 e 21 settembre Matteo Salvini potrebbe chiedere al Colle la fine della legislatura. A tal fine sarà decisivo anche il risultato delle elezioni regionali. Una vittoria del centrodestra potrebbe rimettere tutto in discussione. Ottenere sei regioni potrebbe portare a nuove elezioni? La Stampa: il retroscena su Mattarella Il giornalista Ugo Magri non ha dubbi su cosa farà Matteo Salvini dopo le elezioni: “La notte stessa dei risultati si presenterà in tivù”. Dopodiché si rivolgerà al Capo dello Stato e “gli chiederà di sciogliere il Parlamento”. La firma della Stampa propone questo ... Leggi su newspad

Mattarella e l'ipotesi di vittoria del Sì. Il Parlamento in carica resta legittimo

IL PRESIDENTE MATTARELLA RICORDA CESARE PAVESE A 70 ANNI DALLA MORTE

Se passa la riforma, il centrodestra chiederà al Quirinale di tornare al voto denunciando il «disallineamento» tra Paese reale e Palazzo ROMA. In caso di vittoria del Sì, possiamo già immaginare cosa ...

