Massa Carrara, albero cade su tenda campeggio: morta bimba, grave una 14enne (Di domenica 30 agosto 2020) Valentina Dardari Un albero caduto per maltempo a MilanoUna tromba d’aria ha sradicato un albero che è caduto sulla tenda. Anche un adulto è rimasto ferito. L'elisoccorso non è potuto intervenire per il forte vento Questa mattina una tromba d’aria ha interessato la zona di Massa Carrara. A causa del forte vento un albero è stato sradicato e si è abbattuto su una tenda da campeggio occupata da una famiglia di villeggianti, in località Massa Marittima. Due bambine che si trovavano all'interno della struttura sarebbero rimaste ferite in modo grave. Anche un adulto sarebbe stato colpito ... Leggi su ilgiornale

fanpage : Due bimbe sono in gravissime condizioni - fanpage : Morta la bimba di 3 anni - LelloConso : RT @fanpage: Morta la bimba di 3 anni - Danae0308 : RT @fanpage: Morta la bimba di 3 anni - qn_lanazione : +++ Tromba d'aria a Massa, albero cade su una tenda da campeggio: muore bimba di tre anni, gravissima la sorella +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Massa Carrara albero