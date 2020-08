Maltempo. Massa, albero si abbatte su una tenda da campeggio: muoiono 2 sorelline (Di domenica 30 agosto 2020) Massa Tragedia in un campeggio di Marina di Massa , in località la Partaccia, in provincia di Massa Carrara. Una bambina di 3 anni , e la sorella di 14 , sono morte durante un nubifragio. Sulla tenda ... Leggi su lanazione

emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - Agenzia_Ansa : E' morta la bambina di 3 anni travolta con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove tra… - TgLa7 : #Maltempo, cade un albero su una tenda in un campeggio a Marina di Massa Carrara. Morta una bimba di 3 anni, in gra… - ilcirotano : Maltempo, un albero ha schiacciato una tenda da campeggio a Massa. Morte due sorelline - - MLGcopyright : RT @emergenzavvf: ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Marittima… -