Lorenza, muore a 22 anni dopo 4 visite: a Lipari scoppia la protesta (Di domenica 30 agosto 2020) Lorenza Famularo, 22 anni, è morta all’ospedale di Lipari, il 23 agosto. Alla tragedia si aggiunge un’altra aggravante: non si sa perché la ragazza sia morta. dopo 4 visite della guardia medica, “qualcuno aveva parlato di cervicale, altri di una contrattura muscolare”. Lorenza Famularo se n’è andata così, la notte del 23 agosto, non si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Circa duemila isolani si sono radunati al porto di Sottomonastero bloccando per diverse ore la partenza degli aliscafi. In questi giorni sono stati ancora di più i partecipanti alla protesta, fino ad ...Dopo il blocco del porto di Sottomonastero, da stamane è ripreso a Lipari, per il terzo giorno, il presidio all'ospedale da parte dei familiari e degli amici di Lorenza Famularo, la ventiduenne morta ...