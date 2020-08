L’ora della verità – Trama e cast completo della serie tv (Di domenica 30 agosto 2020) L’ora della verità sbarca nella prima serata di Canale 5 di oggi, 30 agosto 2020. La serie tv francese di genere crime mette al centro Caterina Murino, Jenifer Bartoli e Mathilde Seigner. La Trama invece ci parla di intrighi familiari, misteri ancora da risolvere e un’indagine che metterà a dura prova la protagonista. L’ora della verità è tratta dal noir di Michel Bussi ed è ambientata in Corsica. Seguiremo la narrazione in diversi tempi, andando a ricercare alcuni indizi negli anni Ottanta fino ad arrivare ai giorni nostri. L’ora della verità – La Trama Clotilde non è più ritornata in Corsica da quando diversi anni prima è riuscita a ... Leggi su giornal

