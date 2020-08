Italia, Mancini: "Lippi? Non è cambiato nulla. Nessun contatto con i club" (Di domenica 30 agosto 2020) Ecco le dichiarazioni del commissario tecnico, Roberto Mancini, sui suoi obiettivi, sul caso Lippi e sulla partita con la Bosnia Leggi su 90min

SkySport : Nazionale, tutti negativi al Covid i 35 convocati di Mancini per Bosnia e Olanda - Sport_Mediaset : #Nazionale, #Mancini: 'Voglio un'Italia che giochi bene e la finale di #NationsLeague'. Il ct azzurro: 'Nessun cont… - DiMarzio : #Italia, l'elenco dei convocati del ct #Mancini per le gare di #NationsLeague - UBrignone : RT @Sport_Mediaset: #Nazionale, #Mancini: 'Voglio un'Italia che giochi bene e la finale di #NationsLeague'. Il ct azzurro: 'Nessun contatto… - _SiGonfiaLaRete : #Mancini: 'Sarebbe un dispiacere lasciare la #Nazionale ad altri adesso. Su #Lippi...' -

Ritorna in campo anche la nazionale italiana. Venerdì i ragazzi di Roberto Mancini dovranno affrontare la Bosnia Erzegovina mentre lunedì c’è l’Olanda di Dwight Lodeweges. Mancini: “Ci teniamo a fare ...Non se ne andrà Roberto Mancini. «Dopo aver fatto così tanta fatica per tirare su questa Nazionale, mi dispiacerebbe lasciarla a qualcun altro», dice l’allenatore azzurro, quasi dieci mesi dopo di nuo ...