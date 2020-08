Ipotesi controlli da e per la Francia No-covid in marcia a Berlino e Londra (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo l'escalation di contagi in Francia, in corso trattative tra Roma e Parigi per eseguire tamponi in entrata e in uscita. Un accordo di reciprocità che potrebbe essere allargato anche alla Spagna Leggi su tg.la7

Dopo l'escalation di contagi in Francia, in corso trattative tra Roma e Parigi per eseguire tamponi in entrata e in uscita. Un accordo di reciprocità che potrebbe essere allargato anche alla Spagna ...

"Così lo abbiamo salvato dall'annegamento": malore in piscina, l'impresa del bagnino

Arezzo, 31 agosto 2020 - E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi ma se è vivo lo deve alla prontezza di spirito di un bagnino-eroe e all’efficienza dell’intero staff delle piscine Fl ...

